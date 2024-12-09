الصين تدعو إلى “حل سياسي” للأزمة السورية

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بكين (رويترز) – دعت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إلى عودة الاستقرار والنظام في سوريا وإيجاد “حل سياسي” في أقرب وقت ممكن بعد أن سيطرت المعارضة المسلحة على العاصمة السورية في مطلع الأسبوع وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اعتيادي إنه في حين تتطلع سوريا إلى حل سياسي فإن بكين تأمل أن تسترشد جميع الأطراف المعنية بمبدأ المسؤولية والمصالح الأساسية للشعب السوري على المدى البعيد.