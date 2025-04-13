الصين تدعو الولايات المتحدة الى “إلغاء كامل” للرسوم الجمركية المتبادلة

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دعت الصين الولايات المتحدة الأحد إلى “إلغاء” الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة الجمعة إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجية المتطورة منها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان “نحث الولايات المتحدة على (…) اتخاذ خطوة كبيرة لتصحيح أخطائها وإلغاء الممارسة الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية متبادلة بشكل كامل، والعودة إلى المسار الصحيح من الاحترام المتبادل”.

ووسط حرب تجارية مع الصين اثارت حالة من الإرباك في الأسواق المالية، غيرت الولايات المتحدة موقفها الجمعة وقررت إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترامب.

ووصفت وزارة التجارة الصينية الأحد هذا الاجراء بأنه “خطوة صغيرة”، مشيرة إلى أنها “تقيم تأثيرها”.

وتغطي الإعفاءات التي نشرت في وقت متأخر الجمعة في إشعار صادر عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي، سلعا إلكترونية مختلفة من بينها الهواتف الذكية ومكونات تدخل الولايات المتحدة من الصين، وتخضع حاليا لتعرفة جمركية إضافية بنسبة 145 في المئة.

يعود هذا القرار بالفائدة بشكل خاص على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل التي تصنع هاتف آي فون والمنتجات الرئيسية الأخرى للعلامة التجارية في الصين.

وردت بكين الجمعة على ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الأميركية إلى 125%، اعتبارا من السبت.

ميا/ريم/ب ق