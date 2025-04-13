الصين تدعو الولايات المتحدة الى “إلغاء كامل” للرسوم الجمركية المتبادلة

afp_tickers

4دقائق

دعت الصين الولايات المتحدة الأحد إلى “إلغاء” الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة الجمعة إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجيا المتطورة منها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان “نحض الولايات المتحدة على (…) اتخاذ خطوة كبيرة لتصحيح أخطائها وإلغاء الممارسة الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية متبادلة بشكل كامل، والعودة إلى المسار الصحيح من الاحترام المتبادل”.

ووسط حرب تجارية مع الصين أثارت حالة من الإرباك في الأسواق المالية، غيّرت الولايات المتحدة موقفها الجمعة وقررت إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترامب.

ووصفت وزارة التجارة الصينية الأحد هذا الاجراء بأنه “خطوة صغيرة”، مشيرة إلى أنها “تقيم تأثيرها”.

وتغطي الإعفاءات التي نشرت مساء الجمعة في إشعار صادر عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي، سلعا إلكترونية مختلفة من بينها الهواتف الذكية ومكونات تدخل الولايات المتحدة من الصين، وتخضع حاليا لتعرفة جمركية إضافية بنسبة 145 في المئة.

ويعود هذا القرار بالفائدة خصوصا على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل التي تصنع هاتف آي فون والمنتجات الرئيسية الأخرى للعلامة التجارية في الصين.

وردت بكين الجمعة على ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على كل المنتجات الأميركية إلى 125%، اعتبارا من السبت.

وتشير بيانات الجمارك الأميركية إلى أن السلع المعفاة تمثل أكثر من 20% من الواردات الصينية، بحسب الباحث في مؤسسة راند جيرارد ديبيبو.

لكن رغم ذلك، قد تبقى أشباه الموصلات هدفا لرسوم جمركية خاصة بهذا القطاع كان ترامب اقترح فرضها على الواردات من كل البلدان.

وقال ترامب السبت إنه سيقدم الاثنين إجابة “محددة للغاية” على ما إذا كان سيفرض رسوما مستقبلية على أشباه الموصلات.

– شريك موثوق –

وتحاول الصين الظهور كشريك موثوق خلافا لواشنطن، بعد شن ترامب حملته التجارية وفرضه رسوما جمركية على الدول الحليفة والخصمة على حد سواء.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب “لم تحل أي مشكلة من مشكلات الولايات المتحدة، كما قوّضت النظام العالمي للاقتصاد والتجارة”.

وحذّر وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الجمعة خلال اتصال هاتفي مع رئيسة منظمة التجارة العالمية، من أن الرسوم الجمركية قد “تلحق ضررا خطرا” بالدول النامية.

ويبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين جولة تستمر خمسة أيام في جنوب شرق آسيا لإجراء محادثات مع قادة فيتنام وماليزيا وكمبوديا.

ويأتي ذلك بعدما قال شي خلال اجتماع في بكين مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه “يجب على الصين والاتحاد الأوروبي مقاومة سياسة الإكراه الأحادي الجانب بشكل مشترك” في إشارة إلى سياسة دونالد ترامب الاقتصادية.

وقالت الصين مرارا إنها ما زالت منفتحة على محادثات مع الولايات المتحدة.

ويقول البيت الأبيض إن ترامب لا يزال “متفائلا” بشأن التوصل إلى اتفاق مع الصين، رغم أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أشاروا إلى أنهم يتوقعون أن تبادر بكين إلى ذلك.

ميا/الح/غ ر