الصين تدعو جميع الأطراف للحفاظ على سلامة الملاحة في مضيق هرمز

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دعت الصين جميع الأطراف المنخرطة في الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى المحافظة على سلامة الملاحة في مضيق هرمز الذي يُعد حيويا لشحنات النفط والغاز، وتعهّدت بإجراءات لضمان أمنها في مجال الطاقة.

وتمرّ حوالى ربع إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا عبر المضيق إلى جانب كمية كبيرة من البضائع.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي إن “الصين تحضّ جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية فورا وتجنّب المزيد من التصعيد في التوترات والمحافظة على سلامة ممرات الشحن البحري في مضيق هرمز وتجنّب تداعيات أكبر على الاقتصاد العالمي”.

وأضافت أن “أمن الطاقة يحمل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد العالمي.. ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في مجال الطاقة”.

تُعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني والذي يمرّ معظمه عبر المضيق.

اهل-دهو/لين/جك

