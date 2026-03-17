The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين تدين عقوبات أوروبية “غير قانونية” على شركتي تكنولوجيا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دانت بكين الثلاثاء عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على شركتين صينيتين للتكنولوجيا على خلفية هجمات إلكترونية معتبرة القرار “غير قانوني” وداعية بروكسل إلى “تصحيح ممارساتها الخاطئة”.

وأعلن المجلس الأوروبي الاثنين فرض عقوبات على “مجموعة إنتغريتي للتكنولوجيا” (Integrity Technology Group) و”أنشون لتقنية المعلومات” (Anxun Information Technology) لمساعدتهما على قرصنة “بنى تحتية حيوية” وعشرات آلاف الأجهزة في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وتحظر العقوبات على المواطنين الأوروبيين والشركات تقديم أموال للشركتين بينما تمنع مؤسسيهما الصينيين من “دخول دول الاتحاد الأوروبي أو عبورها”، بحسب بيان المجلس الأوروبي.

وفرضت المملكة المتحدة أيضا عقوبات على الشركتين ومقرهما الصين في كانون الأول/ديسمبر على خلفية قيامهما بـ”هجمات إلكترونية متهورة وعشوائية”.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان الصحافيين أن “الصين تعارض بشدّة عقوبات الاتحاد الأوروبي غير القانونية والأحادية على كيانات صينية وتحضّ الاتحاد الأوروبي على تصحيح ممارساته الخاطئة”.

وحضّت بكين بروكسل على التعاون “بشكل مسؤول وبنّاء لحماية السلام والاستقرار والازدهاء في الفضاء الإلكتروني”.

اسك-ميا/لين/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية