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الصين تستضيف اجتماعا للفصائل الفلسطينية الشهر الجاري

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القاهرة (رويترز) – قال قياديان في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة فتح لرويترز يوم الاثنين إن الفصائل الفلسطينية، ومنها الحركتان، ستعقد محادثات وحدة وطنية في الصين في يوليو تموز الجاري في محاولة لحل الانقسامات العميقة.

واجتمعت الحركتان في الصين في أبريل نيسان الماضي لمناقشة جهود المصالحة وإنهاء الانقسامات السياسية المستمرة منذ نحو 17 عاما.

وتأتي هذه اللقاءات وسط تصاعد التوتر بين الحركتين بسبب الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقود حركة فتح، قد انتقد في وقت سابق حركة حماس بسبب الحرب، في حين اتهمته حماس بالوقوف إلى جانب إسرائيل.

ودب خلاف بين الحركتين منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 وسيطرتها على قطاع غزة في العام التالي بعد حرب أهلية قصيرة أطاحت فيها بالقوات الفلسطينية المدعومة من الغرب والموالية لعباس.

ولم تفلح الجهود التي تبذلها دول عربية بقيادة مصر منذ عام 2007 حتى الآن في إنهاء الخلافات على تقاسم السلطة بين حماس التي تدير غزة وفتح التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية.

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