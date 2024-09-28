الصين تستعرض دورها في صنع السلام وتطالب بوقف القتال في الشرق الأوسط

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من سايمون لويس وميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – سعى وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى تعزيز مكانة بلاده باعتبارها صانع سلام عالميا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، ودعا إلى وقف القتال في الشرق الأوسط واستعرض جهود بكين الدبلوماسية فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية.

وألقى وانغ كلمته بعد أن قتلت إسرائيل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في غارة جوية على بيروت يوم الجمعة، مما أثار مخاوف من اتساع دائرة الحرب في المنطقة في ظل الصراع الدائر أيضا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقال وانغ “قضية فلسطين هي أكبر جرح في الضمير الإنساني. وبينما نتحدث، لا يزال الصراع في غزة مستمرا وكل يوم يمر يسقط فيه المزيد من الضحايا. بدأ القتال في لبنان مجددا، لكن القوة لا يمكن أن تلغي العدالة”.

وأردف قائلا “لا يجب التأخر في التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وسبيل الحل الأساسي هو حل الدولتين”.

وكثفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الآونة الأخيرة مشاركتها في حل أزمات مختلفة سعيا لمنافسة الولايات المتحدة في دورها التقليدي كوسيط عالمي.

واستضافت بكين في يوليو تموز محادثات بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين. وساعد الرئيس شي جين بينغ في التوسط في اتفاق مارس آذار 2023 لإنهاء الخلاف الدبلوماسي بين السعودية وإيران ليهمش دور الولايات المتحدة.

وأضاف وانغ “السلام هو أغلى شيء في عالمنا اليوم… ومن أجل السلام، فإن بصيصا واحدا من الأمل يكفي لعدم الاستسلام. وأقل فرصة تستحق جهدا مضاعفا”.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، تقدمت الصين بمقترح لإجراء محادثات لإنهاء الحرب في أهم جهود بذلتها لإحلال السلام.

ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثالث، لا يزال طرفا الصراع بعيدين عن أي مسار يقود للسلام في المستقبل.

واقترحت الصين، إلى جانب البرازيل، إجراء محادثات جديدة بمشاركة أوكرانيا وروسيا وعقدت اجتماعا هذا الأسبوع للدول التي تساند هذه الخطة.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جهود الصين والبرازيل أمام الجمعية العامة للأم المتحدة يوم الأربعاء.