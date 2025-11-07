The Swiss voice in the world since 1935
الصين تسجل أول تراجع في صادراتها منذ شباط/فبراير

سجلت الصين في تشرين الأول/أكتوبر تراجعا في صادراتها بنسبة 1,1% بوتيرة سنوية، وذلك لأول مرة منذ شباط/فبراير، على ما أفادت الجمارك الصينية في فترة شهدت تصاعدا في التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

وصدرت هذه الأرقام بعدما توقع خبراء اقتصاد استجوبتهم وكالة بلومبرغ زيادة بنسبة 2,9% في الصادرات.

في المقابل، ازدادت الواردات بنسبة 1% بوتيرة سنوية، وفق أرقام  الجمارك، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 2,7%.

وسجلت هذه الفترة تصاعدا جديدا في التوتر التجاري بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، إذ أعلنت  بكين في مطلع تشرين الأول/أكتوبر فرض قيود جديدة على تصدير المعادن النادرة الأساسية للصناعات الإلكترونية المتطورة، ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان رسوم جمركية إضافية بنسبة 100%، من دون أن تدخل حيز التنفيذ لاحقا.

وسمحت قمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ في 30 تشرين الأول/أكتوبر في كوريا الجنوبية بانفراج بين البلدين.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 1,8% في تشرين الأول/أكتوبر بالمقارنة مع أيلول/سبتمبر، وفق البيانات الصادرة الجمعة، بعدما كانت سجلت في أيلول/سبتمبر زيادة بنسبة 8,6% عن آب/أغسطس.

في المقابل، تراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 11,6% من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الأول/أكتوبر، وفق أرقام الجمارك.

ميا/دص/كام

