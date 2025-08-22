The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين تسعى لتعزيز الاستقرار ومواجهة الهيمنة في قمة منظمة شنغهاي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الصين أن القمة العالمية المزمع عقدها نهاية آب/أغسطس الجاري تهدف إلى مجابهة “الهيمنة وسياسات القوة” وتسعى لترسيخ الاستقرار والسلام.

وتستضيف الصين 20 من قادة العالم في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 1 أيلول/سبتمبر قبل أيام من عرض عسكري ضخم تستعد له العاصمة بكين في الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

تسعى الصين إلى تقديم منظمة شنغهاي للتعاون، ذات العشرة أعضاء، كقوة موازنة للتحالفات الغربية.

وصرح مساعد وزير الخارجية الصيني، ليو بين الجمعة أن أكثر من 20 زعيما أجنبيا، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيحضرون أكبر اجتماع للكتلة الأمنية الإقليمية منذ تأسيسها. 

ويشارك في الاجتماع كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثلون عن بيلاروسيا وإيران وكازاخستان وباكستان وتركيا وفيتنام.

ومن المقرر  أن يلقي الرئيس الصيني شي جينبينغ كلمة أمام الحضور. 

وتأمل الصين أن تؤدي القمة إلى “تحفيز الزخم من أجل التعاون.. والاستجابة للعوامل غير المؤكدة وغير المتوقعة في المجتمع الدولي بفضل استقرار ومرونة منظمة شنغهاي” وفقا لتصريحات ليو.

وأضاف “في عالم اليوم، ما زالت عقليات الهيمنة وسياسات القوة البالية مؤثرة مع سعي بعض الدول إلى تغليب مصالحها الخاصة على مصالح الآخرين، ما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار العالميين”، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة. 

وقال الرئيس الصيني الشهر الماضي إن منظمة شنغهاي للتعاون “نجحت في استكشاف مسار للتعاون الإقليمي يتماشى مع اتجاهات العصر ويلبي احتياجات جميع الأطراف، واضعة نموذجا لنمط جديد من العلاقات الدولية”.

اسك/جي/لم/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
14 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
21 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية