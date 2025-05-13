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الصين تسمح للشركات باستئناف تسلم طائرات بوينغ (تقرير)

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رفعت الصين الحظر الذي فرضته على شركات الطيران المحلية وأجازت لها تسلم طائرات بوينغ الجديدة، وفقا لتقرير صدر الثلاثاء، بعد أن اتفقت بكين وواشنطن على خفض الرسوم الجمركية لمدة تسعين يوما ووقف الحرب التجارية بينهما. 

أكدت شركة صناعة الطائرات الأميركية الشهر الماضي أن شركات الطيران الصينية توقفت عن قبول تسليمها الطائرات الجديدة بسبب الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وردت عليها بكين.

لكن وكالة بلومبرغ الإخبارية ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة الثلاثاء أن المسؤولين الصينيين بدأوا في إبلاغ شركات الطيران بإمكانية استئناف تسلم طلبياتها من الطائرات الأميركية الصنع.

ولم ترد بوينغ على الفور على طلب التعليق. 

وصلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على العديد من الواردات الصينية إلى 145%، بينما ردت بكين برسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية. 

وبعد محادثات في جنيف الاثنين، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى 30%، والصين إلى 10%. 

وقال ترامب إنه يجري إعادة تنظيم شاملة للعلاقات التجارية وإنه سيتحدث إلى الرئيس شي جينبينغ قريبا. 

قال كيلي أورتبرغ الرئيس التنفيذي لبوينغ الشهر الماضي إن الشركة كانت تخطط لتسليم الصين نحو 50 طائرة في عام 2025. 

ولم تستجب وزارة الخارجية الصينية لطلب التعليق فورا.

ميا/ص ك/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية