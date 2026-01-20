الصين تطالب أفغانستان بضمان أمن رعاياها غداة هجوم على مطعم صيني في كابول

afp_tickers

2دقائق

طالبت بكين الثلاثاء أفغانستان بحماية المواطنين الصينيين بعد تفجير استهدف مطعما صينيا في كابول وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم مواطن صيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في مؤتمر صحافي “قدّمت الصين احتجاجا عاجلا للجانب الأفغاني، مطالبة إياه ببذل قصارى جهده لعلاج المصابين، واتخاذ مزيد من الإجراءات الفعّالة لحماية سلامة المواطنين الصينيين”.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران أن ستة أفغان قُتلوا أيضا في انفجار الاثنين الذي استهدف مطعما صينيا وسط المدينة.

وأفاد موقع “سايت” المتخصص في الشؤون الاستخبارية أن الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية تبنى الانفجار، واصفا إياه بأنه هجوم انتحاري استهدف مواطنين صينيين.

وقال الناطف باسم شرطة كابول إن المطعم الواقع في منطقة شهر نو كان يرتاده في الغالب مسلمون صينيون.

وأعلنت بكين أن بين الجرحى خمسة صينيين، محذرة مواطنيها من السفر إلى أفغانستان.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية “ينبغي على المواطنين والشركات الصينية الموجودة في أفغانستان تعزيز وعيهم بإجراءات الوقاية وتدعيم التدابير الأمنية وإخلاء المناطق العالية الخطورة في أسرع وقت ممكن”.

وتعهد مسؤولو طالبان استعادة الأمن في البلاد، فيما يسعون لجذب المستثمرين الأجانب لتأمين مصادر دخل حيوية مع نضوب تمويل المساعدات الخارجية.

ويتوافد رجال الأعمال الصينيون على أفغانستان منذ تولي عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

وفي العام التالي، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية هجوما داميا على فندق في كابول يرتاده العديد من النزلاء الصينيين.

سام-دهو/جك/دص