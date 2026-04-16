The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين تطالب بعودة الملاحة لطبيعتها في مضيق هرمز

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بكين 16 أبريل نيسان (رويترز) – حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأربعاء، على بذل الجهود الممكنة لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز لطبيعتها.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية، فقد شدد على أنه في حين يجب احترام وحماية سيادة إيران وأمنها في مضيق هرمز فإنه يجب أيضا ضمان حرية وسلامة الملاحة عبر الممر المائي.

وأوضح أنه من مصلحة المجتمع الدولي كله أن تعود حركة الملاحة لطبيعتها في المضيق.

وأشار إلى أن الوضع يمر بمرحلة تحول حاسمة وأن نافذة السلام بدأت تفتح.

وأكد أن الصين تدعم التمسك بوقف إطلاق النار والمفاوضات، التي قال إنها تخدم مصالح إيران والمنطقة والعالم.

وأضاف أن الصين مستعدة لمواصلة الضغط من أجل تهدئة الوضع والارتقاء بالعلاقات بين دول المنطقة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

