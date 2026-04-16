الصين تطالب بعودة الملاحة لطبيعتها في مضيق هرمز
بكين 16 أبريل نيسان (رويترز) – حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأربعاء، على بذل الجهود الممكنة لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز لطبيعتها.
ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الصينية، فقد شدد على أنه في حين يجب احترام وحماية سيادة إيران وأمنها في مضيق هرمز فإنه يجب أيضا ضمان حرية وسلامة الملاحة عبر الممر المائي.
وأوضح أنه من مصلحة المجتمع الدولي كله أن تعود حركة الملاحة لطبيعتها في المضيق.
وأشار إلى أن الوضع يمر بمرحلة تحول حاسمة وأن نافذة السلام بدأت تفتح.
وأكد أن الصين تدعم التمسك بوقف إطلاق النار والمفاوضات، التي قال إنها تخدم مصالح إيران والمنطقة والعالم.
وأضاف أن الصين مستعدة لمواصلة الضغط من أجل تهدئة الوضع والارتقاء بالعلاقات بين دول المنطقة.
