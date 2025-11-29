The Swiss voice in the world since 1935
الصين تطلق حملة لمكافحة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة

أطلقت الصين حملة لمكافحة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، بعد مقتل 128 شخصا على الأقل في أحد أعنف الحرائق التي شهدتها هونغ كونغ. 

وأثار هذا الحريق الأسوأ منذ عقود صدمة في المدينة التي تضم عددا من أعلى المباني السكنية وأكثرها كثافة في العالم.

وأفادت شبكة سي سي تي في الحكومية السبت أن لجنة سلامة العمل بمجلس الدولة الصيني أصدرت مؤخرا إشعارا بإطلاق حملة تفتيش وإصلاح تهدف للوقاية من مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة. 

وخلال الحملة ستُفتّش المباني الشاهقة بحثا عن استخدام مواد قابلة للاشتعال، وفق الشبكة. 

وسيتم أيضا التحقق من استخدام مستلزمات مثل سقالات الخيزران أو شبكات الأمان غير المقاومة للنيران. 

وشددت الشبكة على أنه “يتعين على جميع المناطق… تعزيز حس المسؤولية لديها، وتنسيق التنمية والسلامة، واعتبار التحقيق في مخاطر الحرائق الكبرى في المباني الشاهقة ومعالجتها مهمة بالغة الأهمية”. 

وأضافت “يجب تكثيف الرقابة والتفتيش لضمان تحقيق نتائج ملموسة”.

رك/غد/خلص

