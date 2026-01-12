The Swiss voice in the world since 1935
الصين تعبر عن أملها في استقرار أوضاع إيران

بكين 12 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبرت الصين اليوم الاثنين عن أملها في أن تتمكن الحكومة والشعب في إيران من تجاوز الصعوبات الراهنة والحفاظ على استقرار البلاد، في إشارة إلى الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها الدولة الغنية بالنفط.

وردا على سؤال من وسائل الإعلام حول تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري في إيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين تعارض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

وأضافت “نعارض دوما التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وندافع باستمرار عن ضرورة حماية سيادة وأمن جميع الدول بشكل كامل بموجب القانون الدولي”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

