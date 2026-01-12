الصين تعبر عن أملها في استقرار أوضاع إيران

بكين 12 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبرت الصين اليوم الاثنين عن أملها في أن تتمكن الحكومة والشعب في إيران من تجاوز الصعوبات الراهنة والحفاظ على استقرار البلاد، في إشارة إلى الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها الدولة الغنية بالنفط.

وردا على سؤال من وسائل الإعلام حول تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري في إيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين تعارض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

وأضافت “نعارض دوما التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وندافع باستمرار عن ضرورة حماية سيادة وأمن جميع الدول بشكل كامل بموجب القانون الدولي”.

