The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الصين تعتزم تحقيق “نمو متوازن للواردات والصادرات”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الجمعة أن الصين تعتزم تحقيق “نمو متوازن” للواردات والصادرات وتشجيع الاستثمارات على أراضيها خلال خطتها الخمسية المقبلة لفترة 2026-2030.

وقال الوزير للصحافيين معلقا على إقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اقتراحات بشأن الخطة الخمسية المقبلة خلال اجتماعات لكبار المسؤولين استمرت من الإثنين إلى الخميس، “علينا تشجيع النمو المتوازن للواردات والصادرات” مؤكدا “يجب بذل جهود لزيادة الواردات وتلبية احتياجات التحول الصناعي وكذلك حاجات السكان من أجل حياة أفضل”.

ويندد العديد من شركاء الصين التجاريين باستمرار بعدم تكافؤ مبادلاتها التجارية.

كما ينددون بالعقبات التي يصطدم بها المستثمرون في الصين، مثل القيود المفروضة على الدخول إلى السوق الصينية والتنظيمات المطبقة وحقوق الملكية وحماية البيانات.

وقال الوزير “علينا تحسين الصورة المميزة للاستثمار في الصين واستحداث مزايا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والسماح في آن بالوصول إلى السوق وإصدار تراخيص التشغيل، وإحلال بيئة تجارية شفافة ومستقرة وقابلة للتكهن”.

اسك/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية