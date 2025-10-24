الصين تعتزم تحقيق “نمو متوازن للواردات والصادرات”

أعلن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الجمعة أن الصين تعتزم تحقيق “نمو متوازن” للواردات والصادرات وتشجيع الاستثمارات على أراضيها خلال خطتها الخمسية المقبلة لفترة 2026-2030.

وقال الوزير للصحافيين معلقا على إقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اقتراحات بشأن الخطة الخمسية المقبلة خلال اجتماعات لكبار المسؤولين استمرت من الإثنين إلى الخميس، “علينا تشجيع النمو المتوازن للواردات والصادرات” مؤكدا “يجب بذل جهود لزيادة الواردات وتلبية احتياجات التحول الصناعي وكذلك حاجات السكان من أجل حياة أفضل”.

ويندد العديد من شركاء الصين التجاريين باستمرار بعدم تكافؤ مبادلاتها التجارية.

كما ينددون بالعقبات التي يصطدم بها المستثمرون في الصين، مثل القيود المفروضة على الدخول إلى السوق الصينية والتنظيمات المطبقة وحقوق الملكية وحماية البيانات.

وقال الوزير “علينا تحسين الصورة المميزة للاستثمار في الصين واستحداث مزايا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والسماح في آن بالوصول إلى السوق وإصدار تراخيص التشغيل، وإحلال بيئة تجارية شفافة ومستقرة وقابلة للتكهن”.

