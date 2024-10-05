الصين تعلن إجلاء 215 من رعاياها من لبنان

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أعلنت الصين السبت أنها أجلت 215 من رعاياها من لبنان في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها التي تستهدف حزب الله.

وتشنّ الدولة العبرية غارات جوية كثيفة ضد مناطق واسعة في لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر، وأعلنت مطلع هذا الأسبوع بدء عمليات برية محدودة في جنوب البلاد. وأفادت السلطات اللبنانية بأن التصعيد الراهن تسبّب بمقتل أكثر من ألف شخص ونزوح أكثر من مليون.

وأكدت الدولة العبرية أواخر الشهر الماضي نقل الثقل العسكري الى جبهتها الشمالية مع لبنان، حيث كانت تتبادل القصف مع حزب الله المدعوم من طهران منذ نحو عام، على خلفية الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان لوكالة فرانس برس السبت “الى الآن، تمّ إجلاء 215 مواطنا صينيا بأمان من لبنان على دفعتين بتنظيم وترتيب من الحكومة الصينية”.

وأشارت الى أن “السفارة الصينية في لبنان تواصل تنفيذ مهمتها في لبنان، وستواصل مساعدة المواطنين الصينيين هناك في اتخاذ احتياطات أمنية”.

ولم يحدد بيان الخارجية الى أين تمّ نقل الرعايا الصينيين.

وكانت الصين حضّت القوى الدولية في هذا الأسبوع على منع الوضع في الشرق الأوسط من “التدهور أكثر”. كما أكدت رفضها “التعديات على سيادة لبنان”.

اهل/كام/ب ق