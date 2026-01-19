الصين تعلن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5% في عام 2025
سجلت الصين نموا اقتصاديا بنسبة 5% في عام 2025، وهو أحد أضعف معدلات النمو منذ عقود، وفق أرقام رسمية صادرة الاثنين.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 4,5% في الربع الأخير من العام المنصرم، بما يتماشى مع توقعات الخبراء، ما يعكس تباطؤا ملحوظا قرب نهاية العام.
وكان المسؤولون الصينيون قد حددوا هدف نمو بنسبة “تناهز 5%” في 2025، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 5% في العام السابق.
كما أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة في كانون الأول/ديسمبر نمت بنسبة 0,9%.
وهذه أبطأ وتيرة نمو في مبيعات التجزئة منذ جائحة كوفيد، في ظل انخفاض مستمر في الإنفاق الاستهلاكي في الصين.
في الوقت نفسه، نما الإنتاج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 5,2%، متراجعا عن 5,8% المسجلة في عام 2024.
بفك/ح س