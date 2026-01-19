The Swiss voice in the world since 1935
الصين تعلن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5% في عام 2025

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سجلت الصين نموا اقتصاديا بنسبة 5% في عام 2025، وهو أحد أضعف معدلات النمو منذ عقود، وفق أرقام رسمية صادرة الاثنين.  

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 4,5% في الربع الأخير من العام المنصرم، بما يتماشى مع توقعات الخبراء، ما يعكس تباطؤا ملحوظا قرب نهاية العام. 

وكان المسؤولون الصينيون قد حددوا هدف نمو بنسبة “تناهز 5%” في 2025، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 5% في العام السابق.

كما أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة في كانون الأول/ديسمبر نمت بنسبة 0,9%.

وهذه أبطأ وتيرة نمو في مبيعات التجزئة منذ جائحة كوفيد، في ظل انخفاض مستمر في الإنفاق الاستهلاكي في الصين.

في الوقت نفسه، نما الإنتاج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 5,2%، متراجعا عن 5,8% المسجلة في عام 2024.

بفك/ح س

