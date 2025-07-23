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الصين تعلن تقديم “احتجاجات رسمية” للاتحاد الأوروبي بعد شملها في العقوبات الجديدة على روسيا

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قدّم وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو “احتجاجات رسمية” للاتحاد الأوروبي بعد إدراج مصرفَين صينيَين في العقوبات التي فرضتها الكتلة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت بكين الأربعاء.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان أن “وانغ قدم احتجاجات رسمية بشأن إدراج مؤسستين ماليتين صينيتين في الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا” خلال محادثات مع المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا إلى بكين الخميس لإجراء محادثات مع كبار القادة الصينيين بشأن العديد من القضايا الخلافية مثل التجارة والحرب في أوكرانيا.

وتأتي القمة بعد أقل من أسبوع من اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في مسعى لزيادة الضغوط على الكرملين عبر خفض سقف سعر صادرات موسكو من النفط.

وتأتي الحزمة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا فيما يأمل الحلفاء بأن ينفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بمعاقبة موسكو لعرقلة جهود السلام.

وتشمل الاجراءات الأوروبية فرض عقوبات على مصفاة نفط تملكها روسيا في الهند ومصرفَين صينيَين، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى الحد من علاقات موسكو مع شركاء دوليين.

وتقول بروكسل إن العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين الصين وروسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، تُمثل دعما ضمنيا لموسكو، ما ساعد اقتصادها على تجاوز العقوبات الغربية، إلا أن بكين تنفي تلك الاتهامات.

لل-اهو/الح/لين

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