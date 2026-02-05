الصين تعلن نيتها عدم المشاركة في محادثات حول التسلح النووي “في المرحلة الراهنة”

أعلنت الصين الأربعاء نيتها عدم المشاركة “في المرحلة الراهنة” في محادثات نزع السلاح النووي، رغم تأكيد واشنطن المتجدد على ضرورة إجراء هذه المحادثات بعد انتهاء معاهدة نزع السلاح النووي الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري إن “القدرات النووية للصين تختلف اختلافا جذريا عن تلك الموجودة لدى الولايات المتحدة وروسيا، ولن تشارك في مفاوضات نزع السلاح النووي في المرحلة الراهنة”.

تنتهي الخميس صلاحية “نيو ستارت”، آخر معاهدة لنزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، ما يثير مخاوف مرتبطة بانتشار الأسلحة النووية.

وأشارت روسيا الأربعاء إلى أنها لم تعد ملزمة بالمعاهدة. وقد تأخرت الولايات المتحدة في اتخاذ موقف، لكن وزير خارجيتها ماركو روبيو أكد مجددا أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن أي حل لهذه المسألة يتطلب مشاركة الصين “بسبب مخزونها الواسع والمتزايد بسرعة”.

وأبدى المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان “أسف الصين لانتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا. هذه المعاهدة ذات أهمية قصوى للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي”.

وأضاف “لكن الصين لطالما أبقت قدراتها النووية عند الحد الأدنى اللازم لأمنها القومي، وهي ليست منخرطة في أي سباق تسلح مع أي دولة”.

