الصين تعلّق حظر تصدير معادن ذات استخدام مزدوج إلى الولايات المتحدة (وزارة)

علّقت الصين الحظر المفروض على تصدير معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم الضرورية بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات، إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة في بكين الأحد.

وحظرت القيود تصدير المنتجات “ذات الاستخدام المزدوج”، أي للأغراض العسكرية والمدنية.

وسيتم حاليا تعليق الحظر الذي فُرض في كانون الأول/ديسمبر 2024، حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بحسب بيان الوزارة.

ويأتي الإعلان بعدما اجتمع الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظيره الأميركي دونالد ترامب في 30 تشرين الأول/أكتوبر في كوريا الجنوبية حيث اتفقا على التراجع عن بعض الإجراءات العقابية التي اتّخذاها في إطار التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية.

وفي مرحلة ما، تجاوزت الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة 100 في المئة، ما عرقل التجارة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وتسبب باختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

وعلى مدى الحرب التجارية، سعت الصين لاستغلال سيطرتها على معادن أساسية تستخدم في مختلف الصناعات من الهواتف الذكية وصولا إلى التكنولوجيا العسكرية المتطورة، كورقة ضغط.

