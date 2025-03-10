الصين تعوّل على الذكاء الاصطناعي في رعاية المسنين

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أعلنت الصين أنها ستكثف استخدام الذكاء الاصطناعي في العناية بالمسنين والرعاية الاجتماعية، وسط تنامي معدلات الشيخوخة في البلاد وانكماش القوى العاملة.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية الصيني لو تشي يوان خلال مؤتمر صحافي الأحد “سنعمل على تسريع تطوير وتطبيق التقنيات والمنتجات الجديدة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الاجتماعية ورعاية المسنين وخدمات ذوي الإعاقة”.

وقال لو تزامنا مع استضافة بكين الدورة البرلمانية السنوية الرئيسية التي تجمع آلاف المندوبين، إن هذه الخطوة تهدف إلى جعل مثل هذه الخدمات “أكثر ملاءمة مع سهولة أكبر في الوصول وطابع أكثر توحيدا”.

وقد انخفض عدد سكان الصين للعام الثالث على التوالي في 2024، ما ينذر بمشاكل خطيرة للاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، مع تزايد عدد كبار السن وانخفاض حاد في المواليد.

ويبلغ عدد الصينيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أكثر من 310 ملايين نسمة، من إجمالي عدد السكان الذي يتجاوز 1,4 مليار نسمة.

ولمواجهة انكماش القوى العاملة، تسعى الحكومة إلى جعل التقنيات الجديدة محركا لنموها الاقتصادي في المستقبل.

ويُعدّ إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي من شركة “ديب سيك” الصينية في كانون الثاني/يناير مثالا بارزا على ذلك، إذ سارعت الحكومات المحلية مذاك إلى تجهيز خدماتها به.

وتفوّق النموذج منخفض التكلفة على الكثير من منافسيه الغربيين، على الرغم من القيود الأميركية على الشركات الصينية التي تنتج الرقائق الأكثر تقدما.

في شباط/فبراير، استقبل الرئيس شي جينبينغ بعضا من أبرز الأسماء في القطاع الخاص، بينهم خصوصا عدد من رؤساء شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعيا إياهم إلى “إظهار مواهبهم”.

وحضر اللقاء مؤسس شركة “ديب سيك”، ليانغ وينفينغ، إلى جانب ممثلين آخرين من شركات كبيرة مثل “تنسنت” و”هواوي” و”شاومي”.

سام/جك/ب ح