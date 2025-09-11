الصين تفرض عقوبات على “ريد نوت” بسبب محتويات “تافهة” و”سلبية”

أعلنت الهيئة الناظمة لقطاع الإنترنت في الصين الخميس أنها أصدرت “تحذيرات وعقوبات صارمة” في حق مسؤولي تطبيق التواصل الاجتماعي “شياوهونغشو” المعروف عالميا باسم “ريد نوت” بسبب محتواه الإلكتروني، منتقدة سماحه بمنشورات “تافهة” و”سلبية”.

وأشارت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان إلى أن “المسؤولين” في المنصة الشبيهة بانستغرام سينالون العقاب بعد فشل “شياوهونغشو” في “الوفاء بمسؤوليته الرئيسية في إدارة المحتوى”.

ولم تُفصح الهيئة الناظمة عن تفاصيل العقوبات التي ستفرضها على التطبيق.

وانتقدت الهيئة منصة “شياوهونغشو” لاستضافتها “الكثير من المنشورات التي تُبالغ في عرض تفاصيل حياة المشاهير الشخصية وأمورا تافهة، بالإضافة إلى محتوى سلبي آخر يتصدر قوائم البحث للمواضيع الأكثر تداولا”.

وأضافت “الفضاء الإلكتروني النظيف والسليم والصحي يتوافق مع مصالح الشعب”.

أُطلق “شياوهونغشو” في شنغهاي العام 2013، ويضم مئات الملايين من المستخدمين النشطين شهريا.

يُترجم اسم التطبيق حرفيا إلى “الكتاب الأحمر الصغير”، لكنه لا يشير إلى كتاب اقتباسات الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ.

على عكس تطبيق “دويين” Douyin، نسخة تيك توك في الصين، أو موقع التدوينات القصيرة “ويبو” Weibo، يميل تطبيق “شياوهونغشو” Xiaohongshu بشدة إلى المحتوى غير السياسي، خصوصا مواضيع الترفيه والسفر والجمال والطعام.

تشبه صفحة “استكشاف” Explore في “شياوهونغشو” صفحة “لك” For You في تيك توك، إذ يعمل كلاهما عن طريق خوارزمية تقترح محتوى للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم وتفاعلاتهم على المنصتين.

كذلك، تضم الصفحة سوقا إلكترونية مشابهة لمتجر تيك توك، حيث يمكن للمستخدمين شراء سلع مباشرة، بما في ذلك الملابس ومستحضرات التجميل والإكسسوارات.

وتعتمد المنصة الصينية معايير رقابية أقل تشددا من المنصات الأخرى، إذ ينشر عليها مستخدمون على سبيل المثال محتويات عن مجتمع المثليين ويناقشون مزايا بقاء النساء عازبات، وهي مواضيع غالبا ما تُعتبر حساسة في الصين.

– نقطة جذب للمؤثرين –

روجت منصة “شياوهونغشو” أيضا لمنشورات مرتبطة بالسفر يخطط من خلالها المسافرون لرحلاتهم إلى مواقع ذات مناظر خلابة أو أخرى رائجة خصيصا لالتقاط صور لوسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى غرار إنستغرام وتيك توك، أصبحت المنصة أيضا نقطة جذب للمؤثرين الذين يروجون للمنتجات المدعومة.

بُعيد إعلان الهيئة الناظمة عن التحقيق الخميس، نشر بعض مستخدمي “شياوهونغشو” منشورات أشادوا فيها بالمنصة خصوصا لاهتمامها بأخبار المشاهير.

وسخر آخرون من استهداف المنصة معتبرين أن تطبيق “ويبو” المنافس يستحق مزيدا من التنظيم.

وكتب أحد المستخدمين “لا أستطيع تصديق ما حصل، أين وصل الأمر بـ+شياوهونغشو+؟ وفقا لهذا المعيار، يجب إغلاق ويبو”.

لم تذكر الهيئة الناظمة منتديات إلكترونية أخرى في بيانها، لكنها قالت إنها “ستحث المواقع الإلكترونية والمنصات على الوفاء بالتزاماتها الرئيسية ومسؤولياتها الاجتماعية” للحفاظ على سلامة الفضاء الإلكتروني.

