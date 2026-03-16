الصين تقول إنها “على تواصل” مع الولايات المتحدة بشأن زيارة ترامب

أعلنت بكين الاثنين أنها تجري محادثات مع واشنطن بشأن زيارة من المقرر أن يجريها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين نهاية الشهر الحالي.

ولمّح ترامب إلى أن واشنطن قد تؤجل القمة المزمعة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ إذا لم تساعد بكين في إعادة فتح مضيق هرمز.

وأغلقت إيران فعليا هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط والغاز، ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران.

وصرحت وزارة الخارجية الصينية الاثنين بأن بكين وواشنطن “على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترامب إلى الصين”.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان خلال مؤتمر صحافي “تلعب دبلوماسية رؤساء الدول دورا استراتيجيا توجيهيا لا غنى عنه في العلاقات الصينية الأميركية”.

ولم يتطرق إلى ضغوط الرئيس الأميركي الأخيرة على بكين والحلفاء في حلف شمال الأطلسي للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وعند سؤاله عن تصريحات ترامب، قال لين إن “الوضع المتوتر” في المضيق “أدى إلى تعطيل طرق التجارة الدولية للسلع والطاقة”.

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة منذ بدء الحرب، نتيجة لإغلاق الممر المائي وهجمات إيران على أهداف الطاقة والشحن في دول الخليج المجاورة.

تُعدّ الصين من كبار المستوردين للموارد النفطية، وهي إحدى الاقتصادات الآسيوية الكبرى التي تعتمد على المضيق كمصدر للطاقة.

وبحسب شركة التحليلات “كيبلر”، شكّل الشرق الأوسط 57 بالمئة من واردات الصين المباشرة من النفط الخام المنقول بحرا في عام 2025.

وكانت واشنطن قد أعلنت أن ترامب سيزور الصين في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/ابريل، إلا أن بكين لم تؤكد هذه التواريخ بعد، جريا على عادتها في مثل هذه المواضيع.

