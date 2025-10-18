الصين تقول إنها توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة “في أقرب وقت ممكن”

afp_tickers

قالت الصين السبت إنها وافقت على إجراء جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة “في أقرب وقت ممكن”، فيما يسعى البلدان إلى تجنب معركة رسوم جمركية أخرى مدمرة.

وجاء هذا الإعلان عقب مكالمة بالفيديو بين كبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت جرت خلالها “تبادلات صريحة وعميقة وبناءة” وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين منذ الأسبوع الماضي بعد إعلان بكين أنها ستشدد الضوابط على صادرات المعادن النادرة.

وقال بيسنت الجمعة إنه سيجتمع مع نظيره ليفينغ الأسبوع المقبل للتحضير لمزيد من المفاوضات.

ويبدو أن الحكومة الأميركية تريد خفض التصعيد، مع إعلان دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ قريبا.

واندلعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مجددا هذا العام عندما أعلن ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على الواردات الأميركية فيما قام الطرفان بخطوات انتقامية متبادلة.

وفي مرحلة ما، تجاوزت الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة مئة في المئة، ما أدى إلى توقف جزء من التجارة فيما انتظرت أعمال تجارية التوصل إلى حل.

وخفضت القوتان مذاك الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما على الأخرى في إطار هدنة ما زالت هشة.

