الصين تكبّد “تريب دوت كوم” 672 مليون يورو لمخالفتها قوانين الاحتكار

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أعلنت هيئة تنظيم السوق الصينية السبت، أنها صادرت عائدات وفرضت غرامات على شركة “تريب دوت كوم” (Trip.com) تبلغ قيمتها الاجمالية 5,18 مليارات يوان (أكثر من 672 مليون يورو) لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.

وفتحت الهيئة تحقيقا في كانون الثاني/يناير بحق وكالة السفر الإلكترونية الرائدة في البلاد بشبهة “إساءة استخدامها لهيمنتها السوقية، ما يخالف قوانين مكافحة الاحتكار”.

وخلص التحقيق الى أن الوكالة “أساءت استخدام هيمنتها السوقية”. وصادرت الهيئة 1,66 مليار يوان (أكثر من 215 مليون يورو) من الأرباح غير المشروعة للشركة، وغرّمتها 3,52 مليارات يوان (حوالى 457 مليون يورو).

وقالت الهيئة إن “تريب دوت كوم” انخرطت في ممارسات تخل بمبدأ المنافسة بينها إبرام “اتفاقيات حصرية” مع فنادق وإجبار بعض المشغلين على “الامتناع عن العمل على منصات منافسة أخرى”.

وقالت الهيئة في بيان “إن هذا السلوك أدى إلى إقصاء المنافسة أو تقييدها في السوق المعنية، وأضرّ بمصالح أصحاب الفنادق والمستهلكين، وعرقل التطور المنظم والسليم للقطاع”.

وفي بيان صدر السبت، قالت الشركة التي تُعنى بحجوزات القطارات والطيران والفنادق في الصين والعالم، إنها “تتقبل بصدق” ما فرضته الهيئة.

وأضافت “سنعتبر هذه العقوبة فرصة للتأمل العميق والتغيير الجذري. وسنتخلى قطعا عن أي منافسة غير فعّالة أو شرسة”.

ايسك/س ح/كام