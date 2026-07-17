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الصين تندد بتأميم بريطانيا لشركة “بريتيش ستيل” للصلب

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أعربت الصين الجمعة عن “معارضتها الشديدة” لقرار الحكومة البريطانية تأميم شركة “بريتيش ستيل” للصلب، داعية المملكة المتحدة إلى “احترام القواعد الدولية”.

وكانت مجموعة “جينغيه” الصينية استحوذت على “بريتيش ستيل” عام 2020. إلا أن لندن تولّت فعليا السيطرة على الشركة في نيسان/أبريل 2025، لمنع إغلاق آخر فرني صهر يعملان بالفحم في البلاد، في مصنع سكونثورب بشمال إنكلترا.

وأكدت بريطانيا في أيار/مايو الماضي عزمها تأميم الشركة بداعي “الأمن القومي”، قبل أن يحظى القرار الأربعاء بالموافقة الملكية، وهي المرحلة الأخيرة من المسار التشريعي في المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته كير ستارمر إن الإجراء “يضمن مستقبل إنتاج الصلب في المملكة المتحدة، ويحمي الوظائف المتخصصة، ويصون قدرة وطنية حيوية”.

وأعربت وزارة التجارة الصينية في بيان عن “استيائها الشديد”، متهمة لندن بالاستيلاء على “بريتيش ستيل” بالقوة “بذريعة الأمن القومي”.

وأضاف البيان أن “الصين تحض الحكومة البريطانية على احترام القواعد الدولية” و”معاملة الشركات ذات رؤوس الأموال الصينية العاملة في المملكة المتحدة بعدل وإنصاف”.

وتطالب “جينغيه” الحكومة البريطانية بتعويض كامل عن الخسائر المرتبطة بالاستثمارات التي نفذتها قبل أن تستعيد لندن السيطرة على مصنع الصلب.

ام-اسك/ع ش/رك

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