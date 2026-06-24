الصين سترد على أي “قيود” تجارية أوروبية

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حذرت الصين الأربعاء من أنها سترد على أي “قيود” يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركاتها، داعية إلى الحوار لتسوية الخلافات التجارية.

وتصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي وبكين حول مسائل اقتصادية في الأشهر الأخيرة.

وينسب الأوروبيون تزايد عجزهم التجاري الهائل تجاه العملاق الآسيوي والذي بات يتخطى مليار يورو في اليوم على صعيد تبادل السلع، بحسب أرقام يوروستات، لمنافسة غير نزيهة تمارسها بكين.

وتنفي الحكومة الصينية هذه الاتهامات. غير أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أكدت في دراسة صدرت في حزيران/يونيو أن الصين تقدم دعما هائلا لقطاعها الصناعي.

وطلب قادة دول التكتل من المفوضية الأوروبية خلال قمة الأسبوع الماضي “استكمال” الترسانة الأوروبية الدفاعية في المجال التجاري، مع حرصهم على مواصلة “حوار بناء” مع الصين.

وشدد رئيس البعثة الصينية لدى الاتحاد كاي رون على أهمية إبقاء الحوار، قبل أيام من حضور وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الإثنين إلى بروكسل.

وأكد خلال فعالية أقيمت في العاصمة البلجيكية أن التكتل والصين “شريكان وليس خصمان، وليسا بالتأكيد عدوين”.

وتابع “إننا ضد استخدام المشكلات الاقتصادية والتجارية لأغراض سياسية” محذرا من فرض “أي قيد تحت شعار التخفيف من المخاطر أو الحد من الاعتماد” على الصين.

وقال “إذا ما أصر الاتحاد الأوروبي على فرض مثل هذه التدابير، فإن الصين سترغم على اتخاذ تدابير مضادة دفاعا على مصالحها المشروعة”.

لكنه شدد على أن مثل هذه المواجهة يمكن تفاديها. وقال إن الطرفين “قادران تماما على تسوية الاحتكاكات والخلافات الاقتصادية والتجارية بالحوار”.

راز/دص/كام