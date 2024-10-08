الصين سترسل إمدادات طبية طارئة إلى لبنان

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هونج كونج (رويترز) – قالت وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية المعنية بإرسال المساعدات للخارج إن الصين سترسل إمدادات طبية طارئة إلى لبنان، وذلك في وقت يحتدم فيه القتال بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وقال لي مينغ المتحدث باسم الوكالة في بيان “الانفجارات والضربات الجوية وقعت في العديد من الأماكن في لبنان مع تصاعد القتال مؤخرا، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا”.

وأضاف البيان “بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قررت الحكومة الصينية تقديم إمدادات طبية إنسانية طارئة إلى لبنان لمساعدته على تنفيذ المساعدات الطبية”.

وأطلقت جماعة حزب الله صواريخ على حيفا ثالث أكبر مدن إسرائيل يوم الاثنين بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري في جنوب لبنان بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وتحول تركيز الحرب بشكل متزايد شمالا إلى لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع حزب الله منذ أن بدأت الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ دعما لحماس منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.