الصين ستصدر سندات خاصة لإنعاش الاقتصاد

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أعلن وزير المال الصيني السبت أن الصين ستصدر قرابة 325 مليار دولار من السندات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، من أجل إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال الوزير لان فوان في مؤتمر صحافي في بكين “في الأشهر الثلاثة المقبلة، يمكن استخدام 2,3 تريليون يوان من السندات الخاصة”.

وأكد أن بكين تخطط أيضا “لإصدار سندات حكومية خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة التي تملكها الدولة”، رغم أنه لم يحدد حجم المبلغ.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأموال “ستساعد البنوك التجارية الحكومية الكبرى على تجديد قاعدتها الرأسمالية، وتحسين مقاومتها للمخاطر وقدراتها على الإقراض، وخدمة تنمية الاقتصاد بشكل أفضل”.

ويأتي هذا الإنفاق العام على رأس سلسلة من الإجراءات التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتوفير السيولة للبنوك.

وسترفع بكين أيضا سقف ديون السلطات المحلية للسماح لها بإنفاق المزيد على البنية التحتية وتعزيز التوظيف.

وأعلنت قناة “سي سي تي في” الحكومية أيضا السبت أن البنوك الصينية الرئيسية ستخفض أسعار الفائدة على معظم القروض العقارية الحالية اعتبارا من 25 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لطلب قدمه البنك المركزي في أيلول/سبتمبر.

وسجلت الصين العام الماضي نسبة نمو كانت من الأضعف خلال ثلاثة عقود بلغت 5,2 %، وفق أرقام رسمية يقابلها بعض خبراء الاقتصاد بالتشكيك نظرا إلى حجم الصعوبات بوجه النشاط الاقتصادي في هذا البلد.

وإن كانت هذه النسبة قد تمثل رقما تطمح إليه العديد من الدول المتطورة، فإنها تبقى أدنى بكثير من النمو الفائق الذي سجلته الصين في العقود الثلاثة الماضية وجعل منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مجو/شي/الح