الصين لن تفرض رسوما جمركية على البراندي الأوروبي

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أعلنت الحكومة الصينية الخميس أنها لن تفرض رسوما جمركية موقتة على منتجي البراندي الأوروبيين، على الرغم من قولها إنها وجدت أدلة على إغراق السوق.

وبدأت بكين تحقيقا في كانون الثاني/يناير الماضي بشأن البراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر من بدء الاتحاد تحقيقا في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن التحقيق جاء في أعقاب شكوى قدّمتها جمعية المشروبات الكحولية الصينية في تشرين الثاني/نوفمبر نيابة عن صناعة البراندي المحلية.

وأضافت الوزارة في بيان أن التحقيق الذي أجرته بكين وجد أن البراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي أدّى إلى إغراق السوق (بيعَ بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية) في الصين وأن “صناعة البراندي المحلية مهدّدة بأضرار جسيمة”.

ولكن أكد البيان أن “في هذه الحالة، لن يتم اعتماد أي تدابير موقتة لمكافحة الإغراق في الوقت الحالي”، من دون استبعاد فرض رسوم جمركية مستقبلا.

وارتفعت أسهم صانعي المشروبات الروحية الفرنسيين ريمي كوانترو وبيرنو ريكار الخميس بعد الإعلان.

واستوردت الصين براندي أكثر من أي مشروب كحولي آخر في العام 2022، معظمها من فرنسا، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة الأبحاث “داكسو كونسالتينغ”.

وهذا الشهر، أطلقت بكين تحقيقا في الدعم الأوروبي لبعض منتجات الألبان التي تستوردها، غداة إعلان الاتحاد الأوروبي عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 36 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية لمدة خمس سنوات.

ويركز التحقيق، وهو أحدث حلقة في النزاع التجاري بين الطرفين، على مجموعة منتجات بينها الجبن الطازج واللبن، بالإضافة إلى أنواع معينة من الحليب والقشدة.

إسك/س ح/نور