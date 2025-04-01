الصين مستعدة لأداء “دور بناء” لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء لوكالة ريا نوفوستي الروسية أنّ بلاده مستعدّة لأداء “دور بنّاء” في سبيل إنهاء الحرب في أوكرانيا مع دعمها موسكو في دفاعها عن “مصالحها”.

ولاحقا، أكد وانغ خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستعمل مع روسيا من أجل “تقديم إسهامات جديدة في قضية السلام والتنمية للبشرية”.

وأضاف أن “التعاون الشامل بين الصين وروسيا في العصر الجديد سيتجدد بالتأكيد ويكتسب حيوية جديدة ويرتقي إلى مرحلة جديدة”.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لانتقال العلاقات بين البلدين إلى “مستوى جديد” وقال لافروف إن العلاقات ستواصل النمو “على كل الجبهات”.

وقال الوزير الصيني في المقابلة التي أجرتها معه ريا نوفوستي إن بلاده “مستعدّة، مع الأخذ في الاعتبار تطلّعات الأطراف المعنية، لأداء دور بنّاء مع المجتمع الدولي… في حلّ” النزاع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

ويقوم وانغ بزيارة رسمية إلى روسيا من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

ومن المقرر أن يلتقي كذلك الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب الكرملين.

وعزّزت موسكو وبكين علاقاتهما العسكرية والتجارية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، على الرغم من تأكيد الصين حيادها في هذا النزاع.

بور/بم-دص/ص ك