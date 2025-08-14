The Swiss voice in the world since 1935
الصين والهند تعتزمان استئناف التجارة الحدودية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تناقش الهند والصين استئناف التجارة عبر الحدود بعد خمس سنوات على وقفها، حسبما أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية في كل من البلدين، في وقت تعرقل الرسوم الجمركية الأميركية النظام التجاري العالمي.

في الماضي كانت التجارة عبر المعابر الحدودية الجليدية الشاهقة الارتفاع في جبال الهيمالايا بين الجارتين محدودة الحجم عادة، لكن أي استئناف لها يحمل دلالة رمزية بالغة الأهمية.

ولطالما تنافست القوتان الاقتصاديتان على النفوذ الاستراتيجي في جنوب آسيا.

لكن في ظل الاضطرابات التجارية والجيوسياسية العالمية التي تسببت بها الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحركت الدولتان لإصلاح العلاقات.

ويتوقع أن يجري وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات في نيودلهي الإثنين، وفق وسائل إعلام هندية، بعد زيارة لنظيره سوبرامنيام جيشنكار الى بكين في تموز/يوليو.

كما يُنظر إلى اتفاقات لاستئناف الرحلات المباشرة وإصدار تأشيرات سياحية، في إطار جهود لإعادة بناء علاقة تضررت بعد اشتباك حدودي أوقع قتلى في 2020 بين جنود البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أرسل إلى فرانس برس الخميس “منذ مدة طويلة أدى التعاون التجاري الحدودي بين الصين والهند دورا مهما في تحسين حياة الناس المقيمين على الحدود”.

وأضاف البيان أن الجانبين “توصلا إلى توافق بشأن المبادلات والتعاون عبر الحدود، بما في ذلك استئناف التجارة الحدودية”.

وأعلن مساعد وزير الخارجية في نيودلهي كيرتي فاردان سينغ، أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن “الهند تواصلت مع الجانب الصيني لتسهيل استئناف التجارة الحدودية”.

ولم يحدد أي من الجانبين موعدا لذلك.

وطالما اعتبرت الإدارات الأميركية المتعاقبة الهند حليفا قديما تربطها به مصالح مشتركة في ما يتعلق بالصين. 

والهند جزء من تحالف “كواد” الأمني الرباعي مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان. 

لكن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن توترت بسبب إنذار ترامب للهند بوقف مشترياتها من النفط الروسي، وهو مصدر رئيسي للإيرادات لموسكو مع استمرار هجومها العسكري على أوكرانيا. 

وستضاعف الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الهندية من 25% إلى 50% بحلول 27 آب/أغسطس إذا لم تُغيّر نيودلهي مزوديها للنفط الخام.

و أفادت وسائل إعلام هندية بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد يزور الصين في أواخر آب/أغسطس. وستكون تلك أول زيارة له منذ 2018 ، رغم عدم تأكيدها رسميا.

وأعلنت بكين أن “الصين ترحب برئيس الوزراء مودي” لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تبدأ في 31 آب/أغسطس.

بور-بب/غد/ب ق

قراءة معمّقة

