الصين والولايات المتحدة تباشران مشاورات تجارية في كوريا الجنوبية (إعلام صيني رسمي)

بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قبيل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في وقت لاحق.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن المباحثات تُعقد في مطار إنتشون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأميركي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين.

وأُعلن عن حضور نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كوريا الجنوبية.

ويُتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على اجتماعات بكين الخميس والجمعة بين قائدي أكبر اقتصادين في العالم.

تخوض الولايات المتحدة والصين منذ عام 2025 حربا تجارية شرسة تطال تردداتها العالم أجمع، شهدت فرض تعرفات جمركية باهظة وقيودا كثيرة عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقد توصّل ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ إلى هدنة مؤقتة في هذه المواجهة التجارية في تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع أن يحتل الموضوع موقعا مركزيا في المحادثات المقبلة.

