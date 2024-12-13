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الصين ومصر تتفقان على ضرورة تشجيع السلام في الشرق الأوسط

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بكين (رويترز) – ذكر تقرير إعلامي أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال إن بكين اتفقت مع مصر على ضرورة أن يشجع البلدان على السلام والمفاوضات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، الذي يشهد عدة أزمات منها الأزمة السورية.

والتقى وانغ مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في بكين يوم الجمعة.

وقال إن البلدين قلقان بشدة إزاء الوضع الحالي في سوريا، ودعا إلى احترام سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.

وسيطر مقاتلو المعارضة السورية على العاصمة دمشق دون مقاومة يوم الأحد بعد أن فر الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، مما أنهى حكم عائلته الاستبدادي الذي استمر عقودا.

وقال عبد العاطي إنه ناقش مع وانغ أهمية وجود “عملية سياسية شاملة في سوريا، وأن يتم إدارة مرحلة انتقالية لا تقصى أحدا، وتعكس التنوع الطائفي والديني والعرقي داخل سوريا”.

كما قال وانغ إن البلدين يرحبان باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ويأملان في تنفيذه بشكل فعال.

وأضاف الوزير الصيني أنه يتعين وضع “إطار عمل أمني جديد ومستدام في الشرق الأوسط”، كما ناقش الحفاظ على الزخم في المصالحة بين السعودية وإيران.

ووافق البلدان على استئناف العلاقات في عام 2023 بموجب اتفاق توسطت فيه بكين.

ولم يتضمن التقرير الوارد عن الاجتماع بين وانغ وعبد العاطي أي تفاصيل حول الإطار المقترح.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية