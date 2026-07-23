الطاقة الذرية: ننتظر طلبا أمريكيا سعوديا للقيام بأعمال تحقق على صلة باتفاق بينهما

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

23 يوليو تموز (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس إنها على علم بخطة أمريكية سعودية لمطالبتها بالقيام بأعمال تحقق تتعلق باتفاق التعاون النووي الذي يناقشه الجانبان لكنها لم تتلق طلبا رسميا منهما بعد.

وذكرت الوكالة في بيان “نتطلع إلى تلقي طلب إجراء مثل هذا التحقق، وإلى العمل مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لضمان تنفيذ تلك التدابير”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)