العاصفة ديبي تودي بأربعة أشخاص في الولايات المتحدة وتهدد بفيضانات كارثية

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تسبّبت العاصفة الاستوائية ديبي التي وصلت إلى البرّ الأميركي صباح الإثنين بقوة إعصار قبل أن تتراجع حدّتها، بمقتل أربعة أشخاص على الأقلّ فيما تهدّد بحدوث فيضانات كارثية في جنوب الولايات المتحدة.

وقالت السلطات المحلية إنّ فتى يبلغ من العمر 13 عاماً لقي مصرعه من جراء سقوط شجرة على منزل عائلته المتنقّل في فانينغ سبرينغز شمالي غرب فلوريدا.

وفي مقاطعة ديكسي بالولاية نفسها، أعلنت الشرطة أنّ شخصين قتلا في سيارة بعد أن “فقد السائق السيطرة عليها بسبب سوء الأحوال الجوية والطرق الرطبة”.

أما القتيل الرابع فهو سائق مقطورة وقضى بالقرب من تامبا بعد سقوطه في قناة.

ووصلت ديبي التي تحوّلت إلى عاصفة مدارية الإثنين بعد وصولها إلى اليابسة، إلى ولاية جورجيا مساء الاثنين، على أن تقترب الخميس من كارولاينا الجنوبية، بحسب مركز الأعاصير الأميركي.

وبعد أن بلغت سرعتها 120 كم/ساعة، تراجعت سرعة الرياح الناتجة عن العاصفة إلى 75 كم/ساعة في المساء.

وحذّر مركز الأعاصير الأميركي من احتمال ارتفاع منسوب المياه بما يصل إلى مترين تقريباً في بعض الأماكن على السواحل.

وقال مدير المركز مايكل برانان إنّ “تأثيرات إعصار ديبي بدأت للتو، وسوف يستمر الشعور بها طوال الأسبوع في جزء من الساحل الجنوبي الشرقي”.

– فيضانات “كارثية” –

وأشار إلى أن قلب العاصفة “سيتحرّك على طول الساحل لمدة يومين أو ثلاثة أيام”، مما سيؤدي إلى “هطول أمطار غزيرة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فيضانات كارثية” في جورجيا وكارولاينا الجنوبية.

وبلغت ديبي الشاطئ في منطقة بيغ بيند بولاية فلوريدا كإعصار من الفئة الأولى، وهي الأدنى على مقياس من خمس فئات تصاعدية، وذلك بفضل درجة حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد في خليج المكسيك.

وصرّح حاكم فلوريدا رون دي سانتيس في إحاطة طارئة بشأن الإعصار الأحد “نواجه احتمال حدوث فيضانات كبيرة للغاية، خصوصا في وسط شمال فلوريدا”.

وحثّ دي سانتيس ونائب مدير المركز الوطني للأعاصير جيمي روم سكان فلوريدا على الاستعداد للعاصفة سريعا.

ويقول الخبير في الأعاصير مايكل لاوري إن هناك خطر من أن تتباطأ ديبي “بشكل ملحوظ بحلول الثلاثاء” وأن تمرّ عبر اليابسة “وتُلقي كل أمطارها” خلال الأسبوع بمنسوب يصل إلى 75 سنتمترًا في بعض المناطق، وهي مستويات ستكون “تاريخية” وستؤدي إلى “فيضانات كارثية محتملة”.

وأعلن حاكما ولايتي جورجيا وكارولاينا الجنوبية حال الطوارئ قبل وصول الإعصار.

– 25 طردًا من الكوكايين –

من جهته، وافق الرئيس جو بايدن الأحد على إعلان حال الطوارئ في فلوريدا ثمّ في كارولاينا الجنوبية، ما يسمح بتسريع المساعدات الفدرالية.

وقال البيت الأبيض في بيان “يواصل الرئيس حثّ السكان على البقاء يقظين والاستجابة لتحذيرات السلطات المحلية”.

وأرجأت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مرشحة الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، فعاليات لها كان من المقرر أن تُقام هذا الأسبوع في كارولاينا الشمالية وجورجيا وذلك بسبب العاصفة، حسبما أفادت وسائل إعلامية محلية نقلاً عن فريق حملتها الانتخابية.

وجلبت العاصفة ديبي مفاجأة إلى شواطئ فلوريدا، إذ جرفت الأمواج شحنة مكوّنة من 25 طردًا من الكوكايين قدّر حرس الحدود قيمتها بأكثر من مليون دولار على أحد شواطئ أرخبيل كيز في الطرف الجنوبي لولاية فلوريدا.

وفي مطلع تموز/يوليو، ضرب الإعصار بيريل جنوب الولايات المتحدة وتسبب في وفاة العديد من الأشخاص.

وتتوقع الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي أن يشهد موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي والذي يمتدّ من بداية حزيران/يونيو حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اضطرابات ترجع إلى دفء المحيطات وهو ما يؤجج العواصف والأعاصير.

بور-لا-رفو/كبج/لين