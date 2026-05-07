العالم يترقب رد طهران على أحدث مقترحات واشنطن لإنهاء الحرب

تترقب عواصم العالم وأسواقها الخميس رد طهران على أحدث مقترحات واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز العابرة في الخليج.

فقد ارتفعت الأسهم الآسيوية وانخفضت أسعار النفط بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا بأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا عقب محادثات إيجابية، وأعلنت إيران أنها ستنقل موقفها الأخير من الحل المقترح عبر الوسيط الباكستاني.

كما أن أي اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن ينعكس على لبنان، حيث تعرضت الهدنة الهشة أصلا مع إسرائيل لضغوط متجددة بعد غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل قيادي كبير في حزب الله.

وقد اندلعت الحرب بهجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير، فيما ردت طهران بهجمات طالت أنحاء الشرق الأوسط وبإغلاق شبه تام لمضيق هرمز، وهو بوابة رئيسية لصناعات النفط والغاز في الخليج وممر تجاري استراتيجي كان يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال.

أطلق ترامب هذا الأسبوع عملية بحرية لمرافقة السفن التجارية وفتح مضيق هرمز، ثم أوقفها بعد ساعات، مُشيرا إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران التي تتوسط فيها باكستان وتدعمها دول الخليج العربية حليفة واشنطن.

– “قيد المراجعة” –

قال ترامب للصحافيين الأربعاء “أجرينا محادثات جيدة جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق”.، مكررا تهديده المعتاد بالعودة إلى القصف إذا رفضت طهران الامتثال لمطالب الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المقترح الأميركي لا يزال “قيد المراجعة”، وإن طهران ستنقل ردها الى باكستان التي تقود الوساطة بين الطرفين بعد أن “تستكمل بلورة موقفها”.

وبحسب تقرير لشبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية، جاءت انعطافة ترامب الجديدة بعدما رفضت السعودية التي قيل إن ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان تحدث مباشرة مع ترامب، السماح للقوات الأميركية باستخدام مجالها الجوي وقواعدها لتنفيذ العملية الرامية لفتح مضيق هرمز بالقوة.

أفاد موقع أكسيوس الأميركي نقلا عن مسؤولَين في الإدارة الأميركية أن طهران وواشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل للمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

– انخفاض أسعار النفط –

انخفضت أسعار النفط مجددا بنسبة 2% الخميس، بعد أن تراجعت بنحو 10% خلال اليومين السابقين. وقاد مؤشر “نيكاي” في طوكيو موجة صعود قوية أخرى في أسواق الأسهم الآسيوية، مدفوعا بتفاؤل متجدد بشأن انتهاء الحرب.

لا تزال أسعار الطاقة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، لكن خام برنت الدولي وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفضا إلى ما دون مستوى 100 دولار.

وقد انتاب الأسواق قلق بالغ بشأن مضيق هرمز الذي يمر عبره في زمن السلم خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، فضلا عن جزء كبير من الأسمدة.

وتصاعدت المخاوف الاثنين عندما اشتعلت النيران في سفينة الشحن الكورية الجنوبية “إتش إم إم نامو” أثناء محاولتها عبور المضيق رغم الحصار الإيراني.

وقال ترامب لاحقا إن إيران أطلقت “بعض الطلقات” على السفينة، وحثّ كوريا الجنوبية على الانضمام إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة الملاحة عبر المضيق، بينما صرّحت سفارة طهران في سيول بأنها “ترفض بشدة وتنفي بشكل قاطع” هذه الادعاءات.

وفي طهران، قالت إحدى السكان لصحافيي وكالة فرانس برس في باريس إن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية الحالية “مُرعب”.

وقالت المترجمة آزاده (43 عاما) “لقد مررنا بالكثير من المصاعب والمعاناة، لينتهي الأمر دون تحقيق أي إنجازات للشعب؟ بصراحة، كل ما أتمناه هو أن يُسقطوا هذا النظام”.

وعلى الجبهة اللبنانية، شنّت إسرائيل غارة على ضاحية بيروت الجنوبية الأربعاء في أول هجوم من نوعه منذ نحو شهر، ما أسفر عن مقتل قيادي بارز في حزب الله من قوة الرضوان، وفق ما أفاد مصدر مُقرّب من الحزب المدعوم من إيران لوكالة فرانس برس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصا على الأقل في غارات جوية في أنحاء عدة من جنوب البلاد وشرقها. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس أن هجوما بطائرة مسيّرة أسفر عن إصابة أربعة من جنوده، أحدهم بجروح خطيرة، في جنوب لبنان في اليوم السابق.

