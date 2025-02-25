العالم يستأنف في روما مفاوضات شاقة لتمويل حفظ الطبيعة ضمن مؤتمر “كوب16”

afp_tickers

6دقائق

أطلق مؤتمر الأمم المتحدة البيئي الكبير بشأن التنوع البيولوجي (كوب16)، الثلاثاء أعماله التي تستمر ثلاثة أيام في روما لمحاولة إنهاء المراوحة المستمرة في المحادثات بين بلدان الشمال والجنوب حول حفظ الطبيعة الذي يشكّل “أهمّ مهمة للإنسانية” في القرن الحالي، وفق الرئيسة الكولومبية للقمة.

وتتركز المناقشات في المؤتمر على “إحدى السياسات القادرة على توحيد العالم”، “وهو ليس بالأمر السهل في مشهد جيوسياسي شديد الاستقطاب والتجزئة والانقسام والصراع”، على ما ما قالت الوزيرة الكولومبية سوزانا محمد، رئيسة المؤتمر السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، في جلسة الافتتاح.

وأشارت محمد خلال المناقشات التي تجرى في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في العاصمة الإيطالية، إلى أن “ما هو على المحك” في هذه المناقشات يشكل “أهمّ مهمة للإنسانية في القرن الحادي والعشرين، أي قدرتنا على دعم الحياة على هذا الكوكب”.

ويشارك نحو 300 ممثل من 154 دولة.

لكن منذ أولى الكلمات في المؤتمر، رفضت البرازيل، نيابة عن الكثير من البلدان الناشئة الغنية بالتنوع البيولوجي، وزيمبابوي، نيابة عن مجموعة إفريقيا، التسوية التي اقترحتها الرئاسة لتجنب تكرار فشل المفاوضات في كولومبيا.

في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، اختُتم المؤتمر السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في كالي من دون أي حل لخلاف حاد بين البلدان الغنية والنامية بشأن تعاونها في إطلاق الأموال لوقف تدمير الطبيعة بحلول عام 2030.

ويرافق هذا الهدف الذي حُدد في عام 2022 في اتفاق كونمينغ-مونتريال، خريطة طريق تتضمن 23 هدفا يتعين تحقيقها خلال العقد، وتهدف كلها إلى حماية الكوكب وكائناته الحية من إزالة الغابات، والاستغلال المفرط للموارد، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية.

ويدعو الهدف الرئيسي إلى تحويل 30% من الأراضي والبحار إلى مناطق محمية بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 17% و8% حاليا وفق الأمم المتحدة.

ويشكل الفشل المحتمل لهذا البرنامج خطرا كبيرا على موارد الغذاء للبشرية، ونوعية الهواء، وتنظيم المناخ، وصحة النظم البيئية على الكوكب.

وقد جرى بالفعل تغيير ثلاثة أرباع أراضي العالم على يد البشر، من خلال توسعتها عمرانيا أو تحويل استخدامها لغايات الزراعة، كما أن ربع الأنواع التي تتوفر عنها بيانات علمية موثوقة معرضة للخطر.

– صندوق جديد؟ –

حددت اتفاقية كونمينغ-مونتريال هدفا عالميا يتمثل في إنفاق 200 مليار دولار سنويا على الطبيعة بحلول عام 2030، بينها 30 مليارا في التحويلات من البلدان المتقدمة إلى البلدان الفقيرة (مقارنة بنحو 15 مليار دولار في عام 2022 وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي).

لكن السؤال المطروح هو كيف تُحشد الأموال وأيّة آلية ينبغي اعتمادها لتوزيعها؟

وفي كالي، لحظ النص الأخير الذي وُضع قيد التداول إنشاء صندوق جديد، وهو ما طالبت به بشدة دول إفريقية بهدف توزيع الأموال العامة عليها من القوى الكبرى.

ولكن هذه الأخيرة، بقيادة الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في غياب الولايات المتحدة التي لم توقع على الاتفاقية، تعارض بشدة هذا المقترح. كما تندد هذه القوى بتجزئة المساعدات التنموية التي تراجعت أصلا بسبب الأزمات المالية وانكفاء الأميركيين عن دعم هذه الجهود.

ونشرت رئاسة مؤتمر “كوب 16” الجمعة نصا “يسعى إلى التنقل بين الخطوط الحمراء” لكل كتلة من البلدان، وفق ألكسندر رانكوفيتش من مؤسسة “كومن إينيشاتف” (“المبادرة المشتركة”) البحثية.

ويقترح النص الجديد إصلاحا يطال التدفقات المالية المختلفة المخصصة لحماية الطبيعة بحلول عام 2030.

وتهدف الوثيقة إلى “تحسين أداء” مرفق البيئة العالمية GEF، وتحت سلطته، صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي GBFF، وهو حل مؤقت جرى اعتماده في عام 2022 وتلقى تمويلا متواضعا (400 مليون دولار).

لكن النص يلحظ أيضا “تعيين أو إنشاء أداة عالمية، أو سلسلة من الأدوات” لتمويل حماية الطبيعة.

هذا الاقتراح هو الذي رفضه طلائع المتحدثين في المؤتمر من بلدان العالم النامي الثلاثاء، ما يؤشر إلى ثلاثة أيام من المناقشات الصعبة، في سياق جيوسياسي صعب طبعته أصلا مفاوضات مالية مخيبة للآمال في مؤتمر المناخ “كوب29″، مع تعثر في المحادثات بشأن معاهدة لمكافحة تلوث البلاستيك.

وبعيدا عن عدد المشاركين في كالي والذي بلغ 23 ألفا، استؤنفت الدورة الحالية في روما بمشاركة 1400 شخص معتمد، معظمهم مراقبون من المجتمع المدني وخبراء، و25 دولة فقط ممثلة على المستوى الوزاري.

بل/جك/كام