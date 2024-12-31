العالم يستقبل 2025 بعد عام شهد حرا شديدا وعودة ترامب وهروب بشار الأسد

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يستقبل العالم سنة 2025 الثلاثاء، مودعا عاما شهد تنظيم الألعاب الأولمبية في فرنسا وعودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة وفرار بشار الأسد من سوريا واضطرابات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ويبدو مؤكدا أن العام 2024 سيسجّل على أنه الأكثر حرا على الإطلاق في وقت تؤدي الكوارث التي يغذيها التغير المناخي إلى أضرار بالغة في مناطق تمتد من سهول أوروبا إلى وادي كاتماندو.

ومع انطلاق الاحتفالات عشية رأس السنة على طول ميناء سيدني بعد ظهر الثلاثاء، يشعر العديد من المحتفلين بارتياح لتوديع الأشهر الـ12 الماضية.

وقال الموظف في قطاع التأمين ستوارت إدواردز (32 عاما) لفرانس برس مع تجمع الحشود عند واجهة سيدني البحرية “سيكون الأمر أفضل بالنسبة إلى العالم لو أن كل شيء أصلح نفسه بنفسه”.

وستطلق المدينة التي تسمي نفسها “عاصمة العالم لرأس السنة” تسعة أطنان من الألعاب النارية من دار الأوبرا وجسر ميناء سيدني (هاربر بريدج) عند منتصف الليل.

وعبرت الممرضة المتقاعدة البالغة 71 عاما روث روزي عن سعادتها “برؤية كل هذه الألوان الجميلة والاستمتاع بهذا الوضع مع هذا العدد الكبير من الناس في أستراليا الرائعة”.

أسدلت تايلور سويفت الستار على جولتها “ذي إيراس تور” هذا العام بينما انتشرت تسجلات مصورة لأنثى فرس نهر تايلاندية صغيرة تدعى “مو دينغ” على الإنترنت بشكل واسع، فيما ساعد لاعب كرة القدم لامين يامال البالغ 16 عاما الفريق الإسباني على الفوز بكأس أوروبا.

وتركّزت أنظار العالم لمدة أسابيع في تموز/يوليو وآب/اغسطس على أولمبياد باريس حيث سبح الرياضيون في السين وتسابقوا تحت برج إيفل وركبوا الخيول خارج قصر فرساي.

– عام انتخابات –

كان 2024 عام انتخابات بامتياز إذ توجّه الملايين إلى مراكز الاقتراع في أكثر من ستين بلدا.

فاز فلاديمير بوتين في الانتخابات الروسية التي وصفها كثيرون بأنها صورية، بينما أطاحت انتفاضة طالبية في بنغلادش رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

لكن أي اقتراع لم يحظ بدرجة المتابعة التي حظيت بها الانتخابات الأميركية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر والتي سيعود دونالد ترامب على اثرها قريبا إلى البيت الأبيض.

وتحدث عودة ترامب لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة هزات من المكسيك وصولا إلى الشرق الأوسط.

هدد الرئيس المنتخب بمفاقمة الضغوط الاقتصادية على الصين وتفاخر بأن بإمكانه وقف حرب أوكرانيا “في غضون 24 ساعة”.

– أمل وخوف –

في الشرق الأوسط، انتهى حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن مع هروب الرئيس بشار الأسد من سوريا لتسود الاحتفالات مختلف أنحاء البلاد في الشهر الأخير من العام.

ونفّذت إسرائيل عملية عسكرية في لبنان ضد حزب الله الذي استهدفت آلاف من عناصره بتفجير أجهزة اتصال يحملونها واغتالت العديد من قادته كان أبرزهم أمينه العام حسن نصرالله الذي قضى في غارة إسرائيلية في أيلول/سبتمبر.

في الأثناء، بقيت الحرب دائرة في غزة حيث تفاقمت معاناة المدنيين مع تراجع مخزونات الطعام والدواء.

وقالت وفاء حجاج لفرانس برس من دير البلح حيث بات عدد كبير من السكان النازحين يتكدسون في خيام مكتظة “خسرت أحبائي بمن فيهم والدي وأصدقائي المقربين منذ مطلع العام”.

وأضافت “أتمنى أن يعود الأمن والأمان وأن تنتهي الحرب”.

وساد مزيج من الأمل والخوف مع اقتراب العام الجديد في سوريا بعد إطاحة الأسد.

وقالت المحامية مرام أيوب (34 عاما) من العاصمة دمشق “كنا مترددين في أن نخرج للسهر هذه السنة بسبب الأوضاع الامنية، لكن قررنا ان نتغلب على مخاوفنا والا نغير شيئا من عاداتنا”.

وترى أيوب أن 2024 كان “عام خير خصوصا أن بشار الأسد رحل في نهايته”.

أما في أوكرانيا، فيقترب الغزو الروسي من الذكرى الثالثة له في شباط/فبراير.

وبات على أوكرانيا التي تواجه تقدما روسيا الشرق التعامل الآن مع إدارة ترامب التي تبدو مصرة على تخفيف المساعدات العسكرية.

وعبّرت المدرّسة كاترينا شيميريز من كييف عن أملها في أن “تحصل أوكرانيا على السلام أخيرا”.

تقدّمت القوات الروسية بـ3985 كيلومترا مربعا عام 2024، أي بزيادة سبعة أضعاف عن العام السابق، بحسب تحليل أجرته فرانس برس لبيانات صادرة عن “معهد دراسة الحرب” ومقره الولايات المتحدة.

– كرة قدم ومهرجانات –

يعد العام 2025 بالكثير مع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقعات بتباطؤ التضخم.

وسيجتمع أعضاء فرقة “أويسس” البريطانية في خطوة منتظرة منذ وقت طويل، بينما ستعود فرقة الكاي-بوب الشهيرة “بي تي إس” إلى الساحة بعدما خدم أعضاؤها في الجيش الكوري الجنوبي.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة وتضم 32 فريقا.

ومن المتوقع أن يشارك حوالى 400 مليون حاج في مهرجان كومبه ميلا على ضفاف أنهار الهند، والذي يوصف بأنه أكبر تجمع بشري في العالم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أن تسجل درجات حرارة عالمية مرتفعة للعام 2025، ما يشي بأن السنة المقبلة قد تكون من بين الأكثر حرا على الإطلاق.

في الأثناء، مع التساقط الكثيف للثلوج في شمال اليابان، يتوقعبأن يستقبل الركاب في مطار هوكايدو الرئيسي العام الجديد في صالة المغادرة.

وقال رجل لشبكة “إت تي بي” المحلية لدى إلغاء الرحلات “من الرائع أن نرى الثلوج، لكنني لم أكن أعتقد أنني سأعلق هنا”. وأضاف “قد اضطر لتمضية الليلة في المطار”.

ومع ازدياد مبيعات المركبات الكهربائية والاعتماد على الطاقة المتجددة، هناك ذرة أمل بأن يكسب التقدم البطيء للغاية في مجال تغير المناخ زخما أخيرا في 2025.

سفت/لين/الح