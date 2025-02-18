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العاهل الأردني يخضع لعملية جراحية في عمان (الديوان الملكي)

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أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الثلاثاء إن الملك عبد الله سيخضع لعملية جراحية لمعالجة فتق في مدينة الحسين الطبية في عمان.

وقال البيان أن الملك البالغ 63 عاما “سيجري اليوم الثلاثاء (…) عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية”.

وكان الملك عبد الله  خضع في نيسان/أبريل من العام 2022 لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وقد عانى الملك بشكل متقطّع من آلالام في العمود الفقري “نتيجة للقفز المظلّي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة”، بحسب بيان رسمي سابق.

وأوضح البيان نفسه في حينها أنّ “الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء”.

كط/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية