العاهل الأردني يدعو لدعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة وفق جدول زمني محدد

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القاهرة (رويترز) – دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء إلى دعم جهود إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية ووضع تصور واضح لإدارة قطاع غزة مؤكدا استمرار بلاده في حماية المقدسات الدينية في القدس.

وقال الملك عبد الله في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية غير العادية المنعقدة في القاهرة بشأن غزة “اليوم علينا التأكيد على أربعة محاور رئيسية.. أولا، رفضنا التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها.

“ثانيا، دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح بما يخدم مصلحة الأشقاء الفلسطينيين وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية لتوفير جميع الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن المطلوب.

“ثالثا، ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية وخاصة في شهر رمضان المبارك لمنع محاولات تفجير الأوضاع من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية.

“رابعا، التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية”.

ويشارك في القمة، التي تهدف إلى تبني خطة مصرية عربية لإعادة إعمار غزة، معظم ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأكد العاهل الأردني في كلمته على أهمية استمرار وقف إطلاق النار في غزة وضمان تنفيذ جميع مراحله، مُنددا بالقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال إن الأردن “سيستمر ببذل كل الجهود لدعم صمود أشقائنا الفلسطينيين وتوفير المساعدات إلى غزة ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.