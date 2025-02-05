العاهل الأردني يشدّد خلال لقاء عباس واتصالين مع العاهل السعودي وأمير قطر على “رفض تهجير الفلسطينيين”

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أكد الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء في عمَّان رفض بلاده “أية محاولات” لضمّ إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها.

وأجرى عبدالله في الإطار نفسه اتصالا مع كل من أمير قطر والعاهل السعودي لبحث “الأوضاع الخطيرة” في قطاع غزة، والتشديد على رفض تهجير الفلسطينيين.

وتأتي هذه الحركة الدبلوماسية المكثفة قبل أيام من توجهه الى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دوناد ترامب الذي دعا الى نقل السكان من قطاع غزة الى الأردن ومصر. ثم اقترح الثلاثاء أن تسيطر بلاده على قطاع غزة المدمّر جراء 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتحوّله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، ويصبح “ملكا” لها.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي اليوم إن العاهل الأردني أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني “ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”، مشددا على “ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم”.

وأكد الملك عبدالله “ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

ونقل البيان عن عباس تثمينه “موقف الأردن الراسخ” في “دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ونيل حقوقه المشروعة”.

وأكد “أهمية المساهمة الفاعلة للأردن في دعم وقف إطلاق نار مستدام” في قطاع غزة، مشيدا “بجهود المملكة المستمرة في تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وجاء في بيان ثان للديوان الملكي أن الملك عبد الله بحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التطورات في غزة. وأكد خلال الاتصال “ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

كما أكد على “ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، وتكثيف الجهود العربية والدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع”.

وأجرى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث معه في “التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة”، بحسب بيان للديوان الملكي.

ودعا عبدالله إلى “تكثيف الجهود عربيا ودوليا لدعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وتثبيته على أرضه”، مشددا على “ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضمّ الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

وكان نتانياهو عبّر بعد لقائه دونالد ترامب، عن ثقته بأن التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيحصل.

وسارعت الرياض الاربعاء الى إصدار بيان أكدت فيه وزارة الخارجية أن السعودية “لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”، مضيفة “أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.

وأعلنت المملكة “رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

كط/رض