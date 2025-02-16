العاهل الأردني يكرر أمام وفد من الكونغرس الأميركي رفض بلاده “تهجير الفلسطينيين”

afp_tickers

2دقائق

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأميركي رفض بلاده “تهجير الفلسطينيين من غزة”، مؤكدا أن حل الدولتين هو “السبيل الوحيد” لضمان أمن المنطقة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله جدد خلال استقباله الأحد، وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بلومنتال “التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

ودعا إلى “ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية”.

وأكد الملك بحسب المصدر نفسه أن “تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإقليم واستقراره”، مشيرا إلى “الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام”.

كذلك، أكد “أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة”.

وبعد لقائه في البيت الأبيض الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد العاهل الأردني على “معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية”.

واقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتقوم بترحيل سكانها الفلسطينيين إلى بلدان أخرى خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عالمية غاضبة ودانتها دول عربية.

ويعقد قادة السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر قمة في الرياض في 20 شباط/فبراير لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأميركي بشأن قطاع غزة، قبل القمة العربية الطارئة التي تعقد في 27 منه.

كط/ب ق