العاهل السعودي يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بعد أيام من مغادرة المستشفى

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر التلفزيون السعودي الرسمي أن الملك سلمان ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من مغادرته المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية.

وتوجه الملك سلمان إلى أحد مستشفيات الرياض يوم الجمعة لإجراء فحوصات طبية وغادر في اليوم نفسه. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وحليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ونشر التلفزيون السعودي مقطع فيديو بتاريخ 20 يناير كانون الثاني يظهر الملك وهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويقرأ ملفات مع وزرائه. ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة الفيديو بشكل مستقل.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الملك سلمان رحب خلال الاجتماع بتأسيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس السلام.

وكان الملك السعودي (90 عاما) تلقى علاجا من التهاب رئوي عام 2024.

(تغطية صحفية أحمد الإمام ونيرة عبد الله وتالا رمضان – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )