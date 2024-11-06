العاهل المغربي: الالتزامات القانونية لن تكون على حساب وحدة أراضينا

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الرباط (رويترز) – قال العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الأربعاء إن الالتزامات القانونية للمغرب لن تكون في أي وقت من الأوقات على حساب وحدة أراضيه وسيادته الوطنية، وذلك في خطاب بمناسبة الذكرى 49 “للمسيرة الخضراء” التي خرج فيها مئات الآلاف من المغاربة للمطالبة بانهاء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية.

وندد العاهل المغربي بمن قال إنهم يريدون “الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة”، و”يستغلون قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي” في إشارة إلى جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على الإقليم وتطالب بالإنفصال وحليفتها الجزائر.

وكان المغرب قد نظم المسيرة السلمية في عام 1975 لاسترجاع الصحراء، لكن جبهة البوليساريو حملت السلاح في وجه المغرب مطالبة بانفصال الاقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به احتياطيات نفطية.

ولم تتوقف الحرب إلا في عام 1991 عندما تدخلت الأمم المتحدة.

وتضمنت الهدنة وعدا بإجراء استفتاء، لكن ذلك لم يحدث قط بسبب خلافات حول طريقة تنفيذه ومن سيسمح لهم بالتصويت.

وقدم المغرب في 2007 خطة للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وقال إن هذا هو أقصى ما يمكن تقديمه.

وقال العاهل المغربي يوم الأربعاء “هناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه”.

كما أشار إلى تزايد الاعتراف الدولي “بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي”.