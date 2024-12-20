العاهل المغربي يبحث مع الرئيس الموريتاني قضايا استراتيجية

2دقائق

الرباط (رويترز) – قالت مصادر رسمية يوم الجمعة إن العاهل المغربي محمد السادس استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الملكي بالدار‭ ‬البيضاء.

وتركزت محادثاتهما على أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار “علاقات الثقة والتعاون القوية” والشراكة بين البلدين.

وكان العاهل المغربي قد أطلق في خطاب سابق العام الماضي مبادرة دولية تهدف إلى “تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.

وقال العاهل المغربي إن “المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية الطرقية والمينائية والسكك الحديدية رهن إشارة هذه الدول الشقيقة” لدعم هذه المبادرة.

كما ترتبط البلاد بمشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، ويهدف إلى بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا مرورا بدول غرب أفريقيا وصولا إلى المغرب.

وكان العاهل المغربي قد أكد أمام البرلمان في أكتوبر تشرين الأول على “أهمية المشاريع الكبرى التي تعزز التكامل الإقليمي بين المغرب والدول الأفريقية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الذي يربط بين نيجيريا والمغرب”، أو ما أصبح يطلق عليه “خط أنابيب الغاز الطبيعي الأفريقي-الأطلسي”.

وقال العاهل المغربي إن ذلك “ليس مجرد شريان اقتصادي للطاقة، بل يعد جسرا استراتيجيا للتعاون الأفريقي يعزز التنمية المشتركة ويخدم مصالح عدة دول أفريقية”.