العثور على جثة بحار هندي فُقد بعد تعرض سفينته لهجوم قبالة سواحل عُمان

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عُثر على جثة بحار هندي فُقد بعد تعرض سفينته لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان في خضم التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن مسؤول في نقابة البحارة الهنود الأربعاء.

وكان هيرامب كارماكار، المهندس البحري البالغ 30 عاما من مدينة بونا في غرب الهند، مفقودا منذ هجوم استهدف الأحد السفينة “جي إف إس غالاكسي” التي ترفع العلم القبرصي.

وقال مانوج ياداف من نقابة البحارة الهنود لوكالة فرانس برس “تلقيت اتصالا مساء الثلاثاء من الشركة المالكة للسفينة، تُبلغني فيه بالعثور على جثة هيرامب كارماكار من جانب خفر السواحل العُمانيين”.

وأضاف “جاء ذلك بعد حوالي 60 ساعة من تلقينا أول نبأ عن فقدانه”.

وجرى إنقاذ باقي أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 فردا، بينهم 10 هنود، الأحد.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن السفينة تعطلت بسبب حريق وأضرار لحقت بغرفة محركاتها، متهمةً طهران بالهجوم عليها.

تُعدّ الهند من أكبر الدول المُساهمة بالبحارة في قطاع النقل البحري التجاري على مستوى العالم، إذ بلغ عدد بحارتها العاملين أكثر من 320 ألفا في عام 2025، وفق مسؤولين في القطاع.

ووصفت وزارة الخارجية الهندية الثلاثاء الهجمات على السفن التجارية في المنطقة بأنها “مقلقة للغاية”، داعية إلى “وضع حد لاستهداف السفن التجارية والبنية التحتية المدنية في المنطقة”.

وجاء الهجوم في وقت أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز، وأطلقت صواريخ وطائرات مُسيّرة على جيرانها في الخليج ردا على الضربات الأميركية.

ويُعدّ مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم قبل اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير، نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران.

ساي/جك/ب ح