العثور على جثة جندية أمريكية مفقودة في المغرب

13 مايو أيار (رويترز) – قالت القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثة جندية أمريكية كانت مفقودة قرب منحدر صخري خلال تدريبات عسكرية على مقربة من كاب درعة في المغرب.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إن فرق البحث الأمريكية والمغربية انتشلت يوم الثلاثاء جثة الجندية من كهف ساحلي يبعد نحو 500 متر عن المكان الذي فُقدت فيه إلى جانب جندي آخر عثر على جثه في وقت سابق من الأسبوع.

وذكر الجيش أن الجندية اسمها ماريا سيمون كولينجتون (19 عاما) وهي عضو في طاقم الدفاع الجوي والصاروخي في كتيبة مدفعية.

وعثر على جثة الجندي الآخر، اللفتنانت أول كندريك لامونت كي جونيور، في التاسع من مايو أيار.

وقال الجيش إن أكثر من ألف من العسكريين والمدنيين من الولايات المتحدة والمغرب شاركوا في عمليات البحث، التي غطت مساحة تزيد علة 21300 كيلومتر مربع.

وتمت إعادة جثتي الجنديين إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية يوم الأربعاء.

وكان الجنديان يشاركان في مناورات الأسد الأفريقي، وهي أكبر تدريبات مشتركة للقيادة الأمريكية في أفريقيا بين القوات الأمريكية ودول بحلف شمال الأطلسي ودول أفريقية شريكة.

وتقول القيادة الأمريكية في أفريقيا إن الجزء الأكبر من التدريبات يجري في المغرب، بمشاركة خمسة آلاف فرد تقريبا من أكثر من 40 دولة.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)