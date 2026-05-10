العثور على جثة جندي أمريكي مفقود في المغرب

شيكاجو 10 مايو أيار (رويترز) – أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد أن فريق بحث عثر على جثة جندي أمريكي كان فُقد قرب منحدر صخري في أثناء تدريبات عسكرية في كاب درعة بالمغرب.

وذكر الجيش في بيان أن فرق بحث مغربية عثرت على الجثة أمس السبت في المياه على بعد 1.6 كيلومتر من المكان الذي فُقد فيه الجندي في الثاني من مايو أيار.

وحدد الجيش هويته على أنه اللفتنانت أول كندريك لامونت كي جونيور، قائد فصيلة في وحدة مدفعية.

وأفاد الجيش بأن جنديا ثانيا لا يزال مفقودا فيما تستمر عمليات البحث عنه.

وكان الجنديان يشاركان في تدريبات الأسد الأفريقي، وهي أكبر تدريبات مشتركة للقيادة الأمريكية في أفريقيا بين القوات الأمريكية وأعضاء في حلف شمال الأطلسي ودول أفريقية شريكة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إن الجانب الأكبر من التدريبات ينعقد في المغرب بمشاركة نحو خمسة آلاف فرد من أكثر من 40 دولة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير محمد عطية)