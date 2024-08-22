العثور على جثة مايك لينش بعد غرق مركبه وتواصل البحث عن آخر المفقودين

afp_tickers

5دقائق

انتُشلت جثة رجل الأعمال البريطاني المعروف في مجال التكنولوجيا مايك لينش الخميس من يخته الغارق قبالة صقلية، فيما يتواصل البحث عن آخر امرأة ما زالت مفقودة.

وبينما أفاد مسؤول من خفر السواحل وكالة فرانس برس بأن غواصين متخصصين ما زالوا يبحثون عن امرأة مفقودة، أشار مصدر مطلع على التحقيق في وقت سابق إلى أنه لم يُعثَر بعد على هانا، ابنة لينش البالغة 18 عاما.

وانتُشلت الأربعاء أربع جثث من حطام اليخت “بايزيان” بينما عُثر على الخامسة صباح الخميس.

ارتفع بذلك عدد الوفيات إلى ستة بعدما عُثر على جثة رجل يعتقد بأنه الطاهي الذي كان على متن اليخت بعيد غرق المركب اثر عاصفة قبل فجر الاثنين.

وكان المركب الشراعي البالغ طوله 56 مترا والذي يرفع العلم البريطاني راسيا على بعد حوالى 700 متر قبالة بورتيشيلو قرب باليرمو في شمال إيطاليا عندما ضربته زوبعة مائية ليغرق في غضون دقائق.

أنقذ 15 شخصا بينهم زوجة لينش، لكن رجل الأعمال وابنته كانا من بين ستة أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين.

– “أخطاء” –

وكان الأشخاص على متن اليخت ضيوف لينش الذي كان يحتفل بتبرئته قبل فترة قصيرة في قضية احتيال ضخمة في الولايات المتحدة.

ولينش رجل أعمال ومستثمر معروف في مجال التكنولوجيا يبلغ من العمر 59 عاما ويُسمى أحيانا بيل غيتس البريطاني.

وكان من بين المفقودين محاميه كريستوفر موفيلو وزوجته ندى ورئيس “مورغان ستانلي إنترناشونال” جوناثان بلومر وزوجته جودي.

ولم يتضح بعد سبب غرق اليخت. وأفاد رئيس الشركة التي بنت المركب الخميس بأنه كان من الممكن تجنّب وقوع الكارثة.

وقال جيوفاني كوستانتينو رئيس “مجموعة إيتاليان سي” التي تضم شركة “بيريني نافي” التي بنت “بايزيان” إن “كل ما تم القيام به يكشف عن سلسلة طويلة جدا من الأخطاء”.

وذكرت صحيفة “كوريير ديلا سيرا” الإيطالية أن الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الطقس سيّئا وكان يتعيّن على جميع الركاب أن يتجمّعوا عند نقطة مقررة سلفا مع إغلاق جميع الأبواب والفتحات.

وأظهر تسجيل مصوّر للمركب التقطته كاميرا أمن من الشاطئ انطفاء الأنوار في الصاري وهو ما يشير إلى عطل كهربائي وفق كوستانتينو، ما يعني أن المركب كان غرق بالفعل.

وقال للصحيفة إن “سفينة (لشركة) بيريني قاومت الإعصار كاترينا وهو (إعصار) من الفئة الخامسة. هل يبدو لكم بأنها (سفن الشركة) غير قادرة على مقاومة زوبعة؟”.

– “كالفئران” –

وذكر كوستانتينو “يجب أن يكون هناك حارس على سطح المركب عندما يكون راسيا ولو وجد حارس لما فاتته رؤية العاصفة وهي تقترب”.

وأضاف “بدلا من ذلك، أغرقته المياه بينما كان الضيوف في المقصورة.. انتهى بهم الأمر محاصرين. انتهى هؤلاء المساكين كالفئران العالقين في مصيدة”.

بنت شركة “بيريني نافي” الإيطالية يخت “بايزيان” عام 2008 ويبلغ ارتفاع صاريه 75 مترا، وهو أعلى صار شراعي مصنوع من الألومنيوم في العالم، وفق موقع “تشارتر وورلد”.

وتفيد تقارير بأنه مملوك لعائلة لينش.

برّأت محكمة في سان فرانسيسكو لينش مطلع حزيران/يونيو بعدما اتُّهم بعملية احتيال بقيمة 11 مليار دولار مرتبطة ببيع شركته للبرمجيات “أوتونومي” إلى “هيوليت-باكارد” (إتش بي).

وقتل المتّهم الآخر في القضية، الرئيس التنفيذي السابق لـ”أوتونومي” بعدما صدمته سيارة السبت في انكلترا.

وفتحت السلطات الإيطالية تحقيقا بشأن غرق المركب، بينما أرسل فرع التحقيق في الجرائم البحرية البريطاني أربعة محققين إلى باليرمو.

بور-ادي/لين/غ ر